Facebook mit neuem Tool „Private Messages for Pages“

14.12.2011 | Online-Marketing

Facebook-Nutzern soll es schon bald möglich sein, privat mit anderen Nutzern zu kommunizieren. Die neue Funktion heißt „Private Messages for Pages“.

Die neue Funktion ist vor allem für Unternehmen interessant, die mithilfe von „Private Messages for Pages“ individuellen Kundenservice auch über das Soziale Netzwerk anbieten wollen. Derzeit befindet sich die Lösung noch in einer Testphase und Facebook gibt keine konkreten Details bekannt. Laut insidefacebook.com werden sich Unternehmen entscheiden können, ob sie „Private Messages for Pages“ aktivieren oder auf die unmittelbare Kommunikation mit den Nutzern verzichten möchten. Das Tool werde unabhängig davon funktionieren, ob ein Nutzer die Seite zuvor geliked hat oder nicht. (sas)