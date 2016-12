21.05.2012 | Facebook

Werbung auf Facebook kommt bei Frauen besser an.

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Frauen klicken 12 Prozent häufiger auf Facebook-Ads als Männer, so eine Studie von Ad Parlor. Während die Klickrate der Männer im ersten Quartal 2011 noch leicht über der der Frauen lag, haben die Frauen seitdem die Nase leicht vorne.

Die Costs per Click (CPC) von Frauen sanken im vergangenen Jahr unter die der Männer, obwohl die Tausenderkontaktpreise höher blieben. Einzelne Länder bilden dabei jedoch die Ausnahme. In Brasilien klickten die Frauen in den ersten drei Quartalen des Jahres 2011 zwar häufiger, im letzten Quartal lagen die Männer aber wieder vorne. Die Ergebnisse der USA zeigen beim Geschlechtervergleich zwar in dieselbe Richtung wie die weltweiten Ergebnisse, sowohl die CPCs als auch die Tausenderkontaktpreise liegen jedoch über dem weltweiten Durchschnitt. (tb)