Facebook: Fans wollen exklusive Insights

Marken-Fans wünschen sich neben Rabattaktionen auch exklusive Informationen und Produkt-Insights. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage unter Facebook-Nutzern im Auftrag der PR-Agentur Fischer Appelt.

Die Online-Umfrage unter 200 Personen zwischen 24 und 40 Jahren hat ergeben, dass Rabatte und Gewinnspiele zwar ankommen (48 Prozent), Facebook-Nutzer sich aber noch erheblich mehr wünschen. Gefragt sind demnach exklusive Informationen, die ausschließlich über die Facebook-Seite verbreitet werden (72 Prozent). Knapp die Hälfte der Befragten (46 Prozent) möchte darüber hinaus mehr über die Menschen hinter der Marke erfahren und herausfinden, wie die Produkte hergestellt werden.

43 Prozent wünschen sich Rezepte und Beauty-Tipps, 39 Prozent Ratschläge zu Gesundheitsthemen. Rund jeder vierte interessiert sich außerdem für Veranstaltungen und will wissen, was in der Community gerade angesagt ist. Für Tipps und Ratschläge anderer Facebook-Nutzer interessieren sich nur 17 Prozent. Deshalb kaufen 80 Prozent Lieblingsprodukte unabhängig von der Meinung anderer Fans. Ein weiterer Kaufanreiz ist die Möglichkeit, ein neues Produkt mitzugestalten. Jeder fünfte Fan hat sich schon einmal an einer solchen Aktion beteiligt.

Interessant ist, dass Marken-Fans nicht automatisch mehr kaufen. Für 46 Prozent ändert sich das Kaufverhalten dadurch kaum. Aufpassen sollten Unternehmen auch bei der Anzahl von Gewinnspielen und Rabattaktionen, denn jeder Dritte hat einer Marke schon einmal die Freundschaft gekündigt, weil er von unpassenden Aktionen oder ständigen Updates genervt war. Zwei bis drei Updates pro Woche hält jeder Zweite für akzeptabel, jedem Vierten reicht ein Update in diesem Zeitraum. (sas)