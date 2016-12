27.10.2011 | Online-Marketing

Experian Marketing Services baut sein Engagement im digitalen Marketing in Deutschland weiter aus. Das Unternehmen bedient neben E-Mail und Mobile nun auch den Social-Media-Kanal.

Dazu bedient es sich der Lösungen des britischen Unternehmens Techlightenment, das die Muttergesellschaft Experian Anfang des Jahres übernommen hat. Das Leistungangebot umfasst die zielgerichtete Aussteuerung von Anzeigen in Facebook in Abhängigkeit von Likes und Gruppen sowie die Verknüpfung von Daten aus dem sozialen Netzwerk mit Kundendaten. Außerdem bietet Experian Marketing Services eine Research-Plattform an. Techlightenment ist einer von zwei bevorzugten Geschäftspartnern von Facebook, die sowohl in der Entwicklung als auch im Bereich Anzeigen mit dem sozialen Netzwerk kooperieren. (ms)