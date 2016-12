Ergo ist „Beste neue Marke“

14.03.2012 | Online-Marketing

Im Rahmen der Night of the Brands wurde der Marken-Award 2012 verliehen. Der Preis für die „Beste neue Marke“ ging an Ergo.

Ergo erhielt den Preis für die Schaffung einer übergreifenden Versicherungs-Marke mit kundenorientiertem Image. Der „Beste Marken Relaunch“ gelang in den Augen der Jury Salamander für die Neupositionierung der Kinderschuhmarke Lurchi. Der Award für die „Beste Marken Dehnung“ ging an Rotbäckchen für seinen Einstieg in den Markt für Gesundheitssäfte. Schließlich wurde der deutsche Fußballmeister Borussia Dortmund wurde mit dem Sonderpreis geehrt. Der Marken-Award wird verliehen durch den Deutschen Marketingverband (Dmv) und die Zeitschrift Absatzwirtschaft. (sas)