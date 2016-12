Ebay und Kaufda kooperieren

17.11.2011 | Online-Marketing

Ebay Kleinanzeigen und Kaufda wollen künftig gemeinsam agieren. Nutzer des Kleinanzeigen-Portals können damit auf die Einkaufsangebote zugreifen, die das Verbraucherinformations-Portal anbietet.

Ebay bindet die digitalen Angebotsprospekte lokaler Händler wie Verbrauchermärkten, Textil- und Baumärkten oder Möbelhäusern direkt in sein Online-Angebot ein. Durch die Integration will Ebay eine größere Auswahl tagesaktueller lokaler Angebote bieten. Kaufda profitiert durch den Ausbau seiner Reichweite und will die bevorstehende Internationalisierung vorantreiben. (sas)