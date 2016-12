20.04.2012 | E-Commerce

Viele Versandhändler verstärken ihr Engagement im digitalen Bereich.

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Klingel steigt beim Anbieter von Bidmanagement-Software Adspert ein. Weitere Anteile gehen an den Altinvestor Bertelsmann Digital Media Investments (Bdmi). Mit dem neuen Kapital sollen strategische Partnerschaften im Onlinemarketing vorangetrieben werden.

Adspert konzentriert sich dabei auf das Thema Bidmanagement und ermöglicht es Partnern, die Technologie in deren Systeme zu integrieren. So werden beispielsweise die automatisierte Berücksichtigung des Kaufverhaltens der Konsumenten und eine uhrzeitgenaue Aussteuerung der Werbung möglich. Mit dem Tool können E-Commerce-Plattformen sowie Reporting- und Trackingsysteme ergänzt werden. Adspert ist bereits in Spanien, Russland, Österreich und der Schweiz aktiv und wird insbesondere die internationalen Dependancen der Bertelsmann-Tochter Arvato nutzen, um schnell in weiteren Ländern präsent zu sein. Die Transaktion erfolgt zunächst vorbehaltlich der Zustimmung durch die Fusionskontrolle der Europäischen Kommission. (sas)