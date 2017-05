DSGVO: So weit sind die Unternehmen mit der Umsetzung

Die geplante europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) soll einen einheitlichen Rechtsrahmen für den Datenschutz in der gesamten EU bilden. Aus deutscher Sicht macht sie viel Aufwand, bringt kaum ein Mehr an Rechtsschutz und könnte Rechtsunsicherheit bewirken. Dies Dilemma thematisierte der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 28. November.Weiter