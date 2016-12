Dmexco mit Plus bei den Ausstelleranmeldungen

16.02.2012 | Online-Marketing

Im Vergleich zum Vorjahr haben zum jetzigen Zeitpunkt bereits über 40 Prozent mehr Aussteller ihre Teilnahme an der Dmexco bestätigt.

Die internationale Leitmesse für die digitale Wirtschaft soll in diesem Jahr laut Veranstalter zwei komplette Hallen füllen. Die Agency Lounge ist mit erweitertem Konzept erneut frühzeitig ausgebucht. Die Dmexco findet am 12. und 13. September in Köln statt. Bis zum 29. Februar gibt es noch einen Early Bird Tarif für Aussteller. Weitere Informationen zur Messe gibt es hier. (ms)