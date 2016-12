Digitales Marketing und E-Commerce: Neue Fachmesse in Hamburg

14.12.2011 | Online-Marketing

Am 20. und 21. November 2012 soll in Hamburg erstmals die Fachmesse Go! German Online Marketing stattfinden. Veranstalter ist Spring Messe Management, das auch für die Swiss Online Marketing verantwortlich zeichnet.

Auf deren Konzept soll die Go! auch aufbauen. Einen separaten Kongress wird es nicht geben. Die Messe für digitales Marketing richtet sich sowohl an Neueinsteiger als auch Professionals. Veranstaltungsort ist der Hamburger Flughafen. Weitere Informationen gibt es hier. (ms)