Deutsche vertrauen Empfehlungen

11.04.2012 | Online-Marketing

Empfehlungen, sowohl online als auch persönlich, sind die erfolgreichste Werbeform. Darauf folgen die klassische Werbung über TV- und Radiospots sowie Anzeigen. Die Rezipienten mobiler Werbung sind noch skeptisch.

Laut der globalen Studie „Vertrauen in Werbung“ von Nielsen hören 88 Prozent der Deutschen auf Empfehlungen von Bekannten. Auf Platz zwei folgen mit 64 Prozent Online-Konsumentenbewertungen. Rund ein Viertel der Deutschen vertraut der klassischen Werbung, auf globaler Ebene gaben das sogar knapp die Hälfte der Befragten an. Auch das Vertrauen in digitale Werbung ist ziemlich hoch: 36 Prozent der Befragten gaben an, dass sie Markenwebsites vertrauen, 26 Prozent bringen E-Mail-Newslettern Vertrauen entgegen. Das Vertrauen in mobile Werbung ist mit 13 Prozent hingegen vergleichsweise niedrig. (tb)