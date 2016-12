Deutsche Post und Pawisda entwickeln den E-Postbrief

Die Deutsche Post AG darf den neuen E-Postbrief gegenüber Endverbrauchern nicht mehr mit dem Slogan "so sicher wie der Brief" anpreisen. Hiermit werde eine unwahre Aussage getroffen, die geeignet ist, Verbraucher in die Irre zu führen. Schließlich könne die Werbung dahingehend verstanden werden, auch rechtlich relevante Erklärungen via E-Postbrief abgeben zu können.Weiter