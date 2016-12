Deutsche Post startet Mailing-Wettbewerb

16.03.2012 | Online-Marketing

Die Deutsche Post und das Siegfried Vögele Institut starten den „Mailing-Wettbewerb 2012“. Prämiert werden Kreativleistungen im Dialogmarketing.

Agenturen und werbetreibende Unternehmen können ihre Arbeiten aus dem vergangenen Jahr noch bis zum 23. April einreichen. Teilnehmen können sie in fünf verschiedenen Kategorien, darunter „Print Small“ und „Print Big“. Die Kategorie „Cross Media“ bewertet Kampagnen mit unbegrenzt vielen Stufen und Medienkanälen. Neu sind in diesem Jahr die Kategorien „Eigenwerbung Agenturen, Lettershops, Druckereien“ sowie „Effizient & Auflagenstark“ für Kampagnen mit Auflagen ab 100.000 Stück. Hier können beliebige Formate eingereicht werden, denn der Fokus der Bewertung liegt auf dem wirtschaftlichen Erfolg der Kampagne. Die Siegerehrung findet am 6. Juli 2012 in Königstein statt. Detailinformationen und Anmeldeunterlagen stehen im Internet unter www.mailing-wettbewerb.de. (sas)