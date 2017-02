12.07.2012 | Datenschutz

Beim Speichern personenbezogener Daten müssen sich Werbende an die rechtlichen Bestimmungen halten.

Bild: Haufe Online Redaktion

Artegic erhält den Eco Internet Award 2012. Der Beratungs- und Technologieanbieter für Online-CRM wurde für die Entwicklung des „Elaine Privacy Admission Control“ im Bereich Online Marketing ausgezeichnet. Das Programm ermöglicht eine rechtssichere und datenschutzkonforme Profilierung von Nutzerverhalten.

Der Verband der deutschen Internetwirtschaft Eco vergab den Preis in zehn Kategorien, von Mobile über Sicherheit bis zu Netz-Infrastruktur. Zum ersten Mal wurden außerdem Auszeichnungen in den Kategorien Automotive, Handel und Healthcare verliehen. Jeden Tag würden in der Internetbranche spannende neue Produkte und Lösungen entwickelt. Der Eco Verband habe den Schwerpunkt bei der Bewertung in diesem Jahr deshalb auf den Bereich Innovation gelegt, so Verbands-Geschäftsführer Harald A. Summa.

In der Kategorie Online Marketing überzeugte Artegic nach Juryangaben durch innovative Ideen bei der Einhaltung geltender Datenschutzanforderungen. Elaine Privacy Admission verbinde Datenschutz und das Sammeln von personenbezogenen Daten in einer zukunftsorientierten Online-Marketing-Lösung.