Das "I-Phone" dominiert deutsche Tweets

09.12.2011 | Online-Marketing

Die Begriffe „Geschenk“ beziehungsweise „Geschenke“ sind die in der Vorweihnachtszeit meist genannten zum Keyword „Weihnachten“ beim Microblogging-Dienst Twitter.

Laut einer Analyse des SaaS-Anbieters Meltwater folgen in dieser Rangliste die Begriffe „Christmas“, „Fest“ und „Advent“. Auf Platz fünf liegt mit dem „I-Phone“ das erste Markenprodukt. Raum für Interpretationen lässt die Häufigkeit des Adverbs „schon“, das ebenfalls in der Rangliste auftaucht. Offenbar kommt für einige das Weihnachtsfest wie in jedem Jahr – unerwartet. (sas)