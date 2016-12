CP: Saturn launcht Kundenmagazin

24.10.2011 | Online-Marketing

Unter dem Titel "Turn on" erscheint Anfang November erstmals das neue kostenlose Kundenmagazin der Elektrofachmarktkette Saturn. Das Magazin setzt seinen Schwerpunkt auf Lifestyle und Technik.

"Turn on" soll rund 100 Seiten dick werden und monatlich im Pocketformat erscheinen. Die Auflage liegt bei 300.000 Exemplaren. Das Magazin wird in allen Saturn-Märkten in Deutschland, online und als I-Pad-App erhältlich sein.

Mit dem Kundenmagazin will die Elektrofachmarktkette ihre Technikkompetenz unterstreichen und sich als Ratgeber in Lifestylefragen positionieren. Redaktionell betreut und vermarktet wird das Heft von Burda Yukom, der Corporate-Publishing Tochter des Burda-Verlags. (ms)