Corporate Publishing: Bewerbungsrunde für den BCP-Award startet

12.12.2011 | Online-Marketing

Am 9. Januar 2012 startet die nächste Bewerbungsrunde für den Best of Corporate Publishing-Award. Die Pokale werden in 35 verschiedenen Kategorien vergeben.

Neben einer Erweiterung der Jury verkündet der Veranstalter weitere Neuerungen wie überarbeitete Bewertungsbögen und Awards in vier Unterkategorien bei „Specials & Annuals“, „Mitarbeitermedien Print“ sowie der Effizienzpreis „CP Impact“. Den Effizienzpreis erhalten Unternehmen, die ihre Wirkung anhand von Marktforschungstools belegen können. Außerdem zeichnet die Jury eine Reportage in der Kategorie „CP-Excellence“ aus. Bedingungen: Sie muss einen eindeutigen Unternehmens- oder Markenbezug haben und in einem CP-Medium erschienen sein. In den Sonderkategorien werden Nachhaltigkeitsfaktoren, herausragende Cover, sowie internationale Kommunikationskonzepte mit einem Award belohnt. Fristen, Teilnahmebedingungen und weitere Informationen liefert die Wettbewerbs-Website. (sas)