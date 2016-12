15.12.2016 | SEO

Searchmetrics wagt mal wieder einen Blick in die Glasgoogle.

Bild: Stockbyte

Es gibt keine universell gültigen SEO-Rankingfaktoren für alle Bereiche mehr. Das ist die zentrale Botschaft der Rankingfaktoren-Studie 2016 von Searchmetrics. Nur der Content muss eigentlich immer stimmen.

Heute existieren laut der Studie "Rebooting Ranking-Faktoren" im Prinzip sogar für jede Google-Suchanfrage differierende Rankingfaktoren, die sich fortwährend ändern. Der Grund dafür liegt demnach in der Entwicklung und Anwendung von Machine-Learning-Algorithmen, die in die Bewertung von Websites und von Suchanfragen durch Google einfließen, und so immer genauer unterschiedliche Nutzerbedürfnisse und Suchintentionen abdecken.

Die wichtigsten Erkenntnisse zu den Rankingfaktoren bei Google