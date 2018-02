Der Chief Digital Officer macht sich überflüssig, wenn er erfolgreich arbeitet. Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Verkehrte Welt: Während Führungskräfte, die ihren Job besonders gut machen, normalerweise mit mehr Budget und Mitarbeitern oder zusätzlicher Entscheidungsgewalt belohnt werden, macht sich eine andere Berufsgruppe überflüssig, wenn sie erfolgreich arbeitet – die Chief Digital Officer.

Die aktuelle CDO-Studie 2017/2018 von Kienbaum zu Profil, Rolle und Kernkompetenzen des Chief Digital Officers kommt zu dem Ergebnis, dass diese sich selbst überflüssig machen, wenn sie erfolgreich arbeitet. „Wenn wir unseren Job gut machen, gibt es uns nicht mehr“, sagt zum Beispiel Elke Katz, CDO bei Ratiopharm. „Der CDO ist nicht für die Ewigkeit“, ergänzt Sport-Scheck-CDO Jan Kegelberg. Unternehmen würden so digital sein und so vernetzt denken und arbeiten müssen, dass in fünf oder spätestens zehn Jahren alle Führungspersonen digital denken müssten. Bis spätestens zum Jahr 2025 müsse also jede Führungskraft ein digitales Verständnis mitbringen.

Chief Digital Officer haben große Ziele

Weitere Ergebniss der Studie: Bescheidenheit ist keine Tugend, wenn die CDOs nach ihrer Motivation im Job gefragt werden: Sie möchten neue Dinge aufbauen und etwas bewegen. Für einen Chief Digital Officer sei es wichtig, etwas zu machen, was im digitalen Zeitalter Bestand hat. Um diese ambitionierten Ziele zu erreichen, bringen die CDOs in erster Linie langjährige Organisationserfahrung, ein breites Technologieverständnis und kaufmännische Expertise mit. Was ihren akademischen Hintergrund angeht, hat die Mehrheit der CDOs ein Informatik- oder Ingenieur-Studium absolviert, Wirtschaftswissenschaftler sind hingegen kaum vertreten.

Digitalchefs definieren ihre Rolle selbst

Eine weitere Kuriosität der CDO-Rolle: CDOs entscheiden häufig selbst, was ihre Aufgaben sind – und sie passen ihre Rolle auch noch kontinuierlich an. Die drei Kernaufgaben eines CDOs sind laut der Kienbaum-Studie: Trendscouting, das Formulieren einer Digitalstrategie und die Digitalisierung interner Prozesse.

Das Mindset ist entscheidend

Berufserfahrung, Change-Management-Skills und Technologieverständnis sind entscheidend für eine erfolgreiche Arbeit als Chief Digital Officer. Und natürlich das Mindset: Fragt man CDOs und Geschäftsführer, welche Kompetenzen für Digitalchefs erfolgskritisch sind, ist es die Haltung: Konkret sind die Top-drei-Kompetenzen Innovationskraft, die Fähigkeit zur Kollaboration und Veränderungswillen. Weniger wichtig sind hingegen Fähigkeiten wie Kundenzentrierung, Entrepreneurship und das Beherrschen agiler Methoden, so die Ergebnisse der Kienbaum-Studie.

Frauenförderung hat geringe Priorität

In den Digitalisierungseinheiten der Unternehmen gibt es kaum Frauen: Nur gut jeder zehnte Mitarbeiter ist derzeit eine Frau. Trotzdem tun anscheinend die meisten Firmen zu wenig, um das zu ändern. Mehr als die Hälfte der Befragten für die Kienbaum-Studie ist der Meinung, dass ihr Unternehmen nicht genug tut, um Frauen in der Berufsgruppe Digital zu fördern.

Für die CDO-Studie hat Kienbaum neben Experteninterviews mit Digital-Verantwortlichen führender Unternehmen Geschäftsführer, IT-Chefs und weitere Führungskräfte aus deutschen Firmen zu Profil, Rolle und Kernkompetenzen von CDOs befragt.