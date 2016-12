Business, Design und Technologie auf der Webinale 2012

30.03.2012 | Online-Marketing

Vom 4. bis 6. Juni findet in Berlin die Webinale 2012 statt. Designer, Webentwickler, Manager und Unternehmer werden sich mit Themen wie E-Commerce, Social Media, Onlinemarketing und Mobile Web beschäftigen.

Bei der Webinale werden die Themen Business, Design und Technologie vereint. Die Besucher können an über 80 Sessions, Workshops und Keynotes teilnehmen und zudem noch kostenlos die parallel veranstaltete Rails Way Conference für die Webentwicklung mit dem Ruby-on-Rails-Framework besuchen. Am 5. und 6. Juni findet zudem die Webinale-Expo statt, bei der Unternehmen ihre Produkte, Lösungen und Angebote präsentieren. Wer sich noch bis zum 3. April anmeldet, kann von den Frühbucherrabatten profitieren. Zur Anmeldung und dem Programm geht es hier. (tb)