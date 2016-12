Burda Direkt Services: Valiton fusioniert mit Solutions

10.04.2012 | Online-Marketing

Der E-Commerce-Spezialist Solutions fusioniert mit Valiton. Beide Unternehmen gehören zur Burda Direkt Services.

Beide Unternehmen agieren ab sofort unter dem Namen Valiton. Die Verbindung der Kompetenzen in den Bereichen User Experience, Business Performance und Technology Services mit dem Beratungsfokus der Valiton soll für die Kunden einen Mehrwert bieten und maßgeschneiderte Lösungen im Onlinebereich konzipieren und anbieten. Das Unternehmen mit nunmehr 80 Mitarbeitern und Standorten in München, Karlsruhe und Offenburg wird von Carsten Mosqua und Ulrich Heckenberger geleitet. Die beiden Geschäftsführer berichten an Gerhard Thomas, Geschäftsführer der Burda Direkt Services. (sas)