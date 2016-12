13.02.2012 | Online-Marketing

BMW, Apple, HTC und Amazon sind die Gewinner des Best Brands Award 2012. Der Preis wird jährlich von der Serviceplan Gruppe, der GfK Gruppe, der ProSieben Sat.1 Media AG, der Wirtschaftswoche, dem Markenverband und der Iq Media Marketing vergeben.

In der Kategorie »Beste Unternehmensmarke International« belegte BMW den ersten Platz, als »Beste Produktmarke« holte sich Apple den Preis. HTC wurde als »Beste Wachstumsmarke« ausgezeichnet und der Award in der Sonderkategorie »Beste Händ­lermarke Non-Food bei Entscheidern« ging an Amazon. Über die Gewinner entschied keine Jury, sondern die Verbraucher selbst, deren Meinungen in einer Studie der Gfk ermittelt wurden. (tb)