Bioland ist bekannteste Bio-Marke

16.02.2012 | Online-Marketing

Laut einer Studie von Tns Emnid ist Bioland die bekannteste Bio-Marke in Deutschland - und liegt damit noch vor dem Deutschen Bio-Siegel.

Demzufolge kennen 81 Prozent der Befragten Bioland, das Deutsche Bio-Siegel liegt mit 80 Prozent knapp dahinter. Mit dem Umfrageergebnis sieht das Unternehmen seine tragende Rolle bei der Herstellung und dem Vertrieb biologisch hergestellter Lebensmittel bestätigt. Dass das Zertifizierungs- und Kontrollsystem bei den Verbrauchern großes Vertrauen genießt konnte bereits eine Studie aus dem vergangenen Oktober (The Consumer View) beweisen: Damals gaben 91 Prozent der Befragten an, dass Bioland am besten zum Begriff „Nachhaltigkeit“ passt und bescheinigten dem Unternehmen außerdem eine besonders hohe Glaubwürdigkeit. (sas)