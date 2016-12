Bhv-Konferenz informiert über E-Commerce

10.02.2012 | Online-Marketing

Der Bundesverband des Deutschen Versandhandels (Bhv) veranstaltet am 18. und 19. April in Hamburg die neue E-Commerce-Konferenz „bvh 2.012“. Neben Vorträgen erwarten die Teilnehmer verschiedene Workshops.

Die Initiatoren setzen nach eigenen Angaben auf den Austausch zwischen Theorie und Praxis. Im Rahmen von Diskussionsrunden geht es beispielsweise um den Datenschutz in Social Networks, die Herausforderungen des Multichannel-Vertriebs und die zunehmende Abhängigkeit der Händler von international agierenden Konkurrenten wie Amazon, Apple und Co. Die Vorträge befassen sich unter anderem mit Suchmaschinenoptimierung, Customer-Journey-Analyse, Conversion-Optimierung und Customer-Lifetime-Value. Zu den Referenten gehören Roland Fiege, Senior Director of Social Media Marketing bei Microstrategy, Prof. Dr. Jost Adler, Inhaber des Marketing-Lehrstuhls an der Mercator School of Management der Universität Duisburg/Essen und der stellvertretende Leiter des Ressorts Wirtschaft der „Zeit“, Thomas Fischermann. Weitere Informationen finden Sie hier.