Telegate und Yelp kooperieren in Sachen Online-Bewertungen.

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Im Rahmen einer strategischen Integration werden die Online-Bewertungen der deutschen Yelp-Nutzer in die lokale Suche von Telegate eingebunden. Nutzer von 11880.com und klicktel.de sowie der mobilen Applikationen können somit auf die Kommentare der Community zugreifen.

Die Internetplattform Yelp, die sich seit ihrer Gründung 2004 in den USA zu einer der erfolgreichsten Plattformen für die lokale Suche entwickelt hat, ist seit 2010 auch in Deutschland vertreten. Durch die Zusammenarbeit mit Telegate will das Unternehmen seine Reichweite weiter ausbauen. Nutzer von 11880.com und Klicktel.de können durch die Kooperation bei der Auswahl eines Dienstleisters auf die Online-Bewertungen von Yelp zugreifen. Die Integration soll nach Unternehmensangaben bis Herbst dieses Jahres live gehen.

Telegate setzt bereits seit 2010 auf die systematische Verknüpfung des Angebots der Telefon- und Branchenauskunft mit Online-Bewertungen der Nutzer. Schon jetzt haben Telegate-Kunden Zugriff auf die Kommentare von Docinsider, Restaurant-Kritik, Kennstdueinen.de, Varta und Hotel.de.