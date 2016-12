Best of Corporate Publishing-Award mit Einreichungsrekord

16.04.2012 | Online-Marketing

Der BCP Best of Corporate Publishing-Award stellt im Jubiläumsjahr einen neuen Rekord auf. Zum ersten Mal wurden mehr als 700 Publikationen angemeldet.

Die Auszeichnung der Gewinner erfolgt am 27. Juni 2012 im Anschluss an den 10. internationalen BCP-Kongress „Content & Commerce – Mit Inhalten besser verkaufen“ in Berlin. Bei dem Branchenevent sind CP-Experten aus den USA, Russland, Indien, Großbritannien und Norwegen dabei. Mark Jones von Cedar Communications spricht über das Kundenmagazin der Supermarkt-Kette Tesco, das zu den meist gelesenen Publikationen in Großbritannien gehört. Über Trends im Tablet-Publishing berichtet Joe McCambly von The Wonderfactory aus New York. Das Anmeldeformular für Kongress und Preisverleihung finden Sie unter www.bcp-award.com. (sas)