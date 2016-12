ASB mit neuem Online-Lehrgang Social Media Manager

08.03.2012 | Online-Marketing

Ein neuer Online-Kurs soll Vertriebs- und Marketing-Mitarbeiter auf den Umgang mit Sozialen Medien vorbereiten. Veranstalter ist die ASB Bildungsgruppe Heidelberg.

Der sechswöchige Internet-Lehrgang startet am 15. Juni 2012. Die Teilnehmer sitzen dabei am eigenen Computer, sodass sich der Kurs in die reguläre Arbeitszeit integrieren lässt. So funktioniert’s: Einmal in der Woche loggen sich die Teilnehmer für jeweils 90 Minuten auf einer Studienplattform ein, wo ein Social-Media-Spezialist über den Einsatz von Facebook, Xing oder anderen Netzwerken informiert. Nach jedem der insgesamt sechs E-Learning-Sessions erhalten die Teilnehmer ein digitales Skript mit vertiefenden Informationen zum Selbststudium. Abschließend nehmen sie an einem einstündigen Online-Test teil und erhalten ein Zertifikat. Weitere Informationen unter www.asb-hd.de/social-media-marketing. (sas)