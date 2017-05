02.05.2017 | Digitalisierung

Was passiert da eigentlich gerade in Sachen Digitalisierung? Und wo führt das hin? Antworten gibt der Kongress Global Digital Leaders 2017.

Bild: Corbis

Vor welche Herausforderungen stellt die Digitalisierung Unternehmen in Sachen Führung? Und wie können sie diesen Herausforderungen erfolgreich begegnen? Um diese Fragen kreist die Konferenz Global Digital Leaders 2017 am 12. und 13. Juni in Berlin. acquisa verlost drei VIP-Tickets für den Event.

Hochkarätige internationale Redner und Best Practices rund um Digital Leadership und Digital Transformation stehen im Mittelpunkt der diesjährigen Global Digital Leaders von Management Circle. David Link, Chief Digital Officer vom Lincoln Center for the Performing Arts, USA, spricht über "Transformation on Purpose: Strategies to Turn an Organisation into a Global Digital Brand". Nico Winkelhaus, Director Digital Marketing, Payback, präsentiert seine Ideen zu "Time to Change? How the Digitalisation Influences Corporate Culture". Michael Maness, Innovator in Residence an der Harvard Business School spricht über "Convergent vs. Divergent Leadership and Why it all Matters for an Innovative Organization".

Wie weiter mit der digitalen Transformation?

Am 2. Tag geht es mit Mario Jarmasz, Xerox research center Europe, um "Machine Learning for Businesses - Unlimited and Unexplored Opportunities", und Gregor Nielsson, Cheif Digital Officer beim WWF Schweiz, fragt nach Fluch und Segen von digitalen Teams. Am Nachmittag dann führt Ari Fardyl von Google Indonesien die teilnehmer in die Zukunft mit seinem Vortrag "From Mobile First to AI First: Paving the Way to the Next Level of Digital Transformation".

Mehr Informationen zum Programm der Global Digital Leaders 2017 finden Sie hier.

acquisa verlost drei Tickets für diese Konferenz. Interessenten schreiben bitte eine E-Mail mit dem Betreff "Global Digital Leaders 2017" an redaktion@acquisa.de. Wie immer gilt: First come, first serve. Und der rechtsweg ist ausgeschlossen.