60 Prozent der Deutschen bezeichnen sich als Online-Experten

11.05.2017 | Digitalisierung

In Deutschland gilt: Daumen hoch für die Digitalisierung.

Bild: Corbis

Die Mehrheit der Deutschen hält sich für versiert im Umgang mit dem Internet. Die Digitalisierung an sich wird positiv gesehen.

Ipsos hat in einer Umfrage erhoben, wie die Deutschen ihre Online-Kompetenz einschätzen. Das Ergebnis: Eine deutliche Mehrheit gibt sich die höchsten beiden von insgesamt fünf Skalenwerten. 61 Prozent schätzen sich in ihrer Fähigkeit, sich in Internet zurecht zu finden, als Experten oder fast Experten ein. Nur knapp jeder Zehnte sieht sich als digitalen Anfänger. Frauen (zwölf Prozent) bezeichnen sich dabei signifikant häufiger als Online-Experten als Männer (sieben Prozent).

Die Online-Experten stehen der Digitalisierung auch deutlich positiver gegenüber als der Durchschnitt. Zwei Drittel dieser Gruppe sehen die Vernetzung der Welt positiv, während der Durchschnittswert für Deutschland bei 54 Prozent liegt.

Online-Experten sehen Digitalisierung deutlich positiver

Nur jeder zehnte Deutsche sieht die zunehmende digitale Vernetzung aller Lebensbereiche insgesamt negativ. Ein knappes Drittel der Deutschen steht dem digitalen Wandel neutral gegenüber.

Eine positive Einstellung zur Digitalisierung herrscht in allen Altersgruppen vor. Zwar stehen ältere Menschen zwischen 50 und 70 Jahren der Digitalisierung etwas skeptischer gegenüber als die junge Generation. Dennoch sieht auch in dieser Altersgruppe jeder Zweite die Entwicklung positiv, nur 16 Prozent negativ. Unter den 16- bis 29-Jährigen gibt es von 57 Prozent positive Stimmungen, nur 7 Prozent sind der Digitalisierung gegenüber negativ eingestellt.

Größere Unterschiede findet man bei unterschiedlichen Bildungsniveaus. Je höher die Schulbildung, desto positiver zeigt sich die Einstellung zum Thema Digitalisierung. Während 40 Prozent derjenigen mit Hauptschul- oder ohne Abschluss gegenüber der Digitalisierung positiv eingestellt sind, trifft dies auf sechs von zehn Hochschulabsolventen zu.

