Ein Leben ohne Handy? Für viele nicht mehr vorstellbar.

Rund um das Smartphone hat sich ein Multi-Milliarden-Markt entwickelt. Nach Berechnungen des Bitkom werden 2018 mit Endgeräten, Daten- und Sprachdiensten, Anwendungen sowie Infrastruktur in Deutschland 3,3 Milliarden Euro erzielt.

Demnach entfallen knapp 60 Prozent der Umsätze (19,7 Milliarden Euro) auf Daten- und Sprachdienste. Mit Smartphone-Endgeräten werden 10,1 Milliarden Euro umgesetzt. In die Infrastruktur für mobiles Internet fließen 2 Milliarden Euro, der App-Markt beläuft sich auf 1,5 Milliarden. Gleichzeitig bleibt der Smartphone-Absatz voraussichtlich konstant bei 23,6 Millionen Geräten, was einem Umsatz von 10,1 Milliarden entspricht.

Der Markt mit mobilen Daten birgt auch in Zukunft das größte Wachstumspotenzial. Für das laufende Jahr geht der Bitkom davon aus, dass der Datenverkehr in Deutschland auf 2.100 Millionen Gigabyte ansteigt. 2017 legte das Volumen um 61 Prozent von 913 auf 1,470 Millionen Gigabyte zu. Viele mobile Internetnutzer haben Bedarf an mehr Datenvolumen. Vier von zehn sagen, dass ihr monatliches Inklusivvolumen nicht ausreiche.

Smartphones werden zur Steuerungszentrale

Großes Interesse gibt es an Angeboten, bei denen bestimmte Dienste wie Musik- und Video-Streaming oder Social Media nicht auf das Inklusivvolumen angerechnet werden, sowie an Tarifen, bei denen die Geschwindigkeit nach Verbrauch des Inklusivvolumens nicht drastisch gedrosselt wird. Das mobile Internet wächst weiter. Insbesondere durch die große Popularität von Social-Media-Diensten und Streaming-Angeboten steige der Datenverkehr rasant an, so Markus Haas vom Bitkom.

In einer zunehmend vernetzten Welt wird das Smartphone zudem zur Steuerungszentrale. Immer mehr Nutzer verbinden es mit anderen Geräten. Vier von zehn haben ihr Smartphone schon einmal mit dem Auto (38 Prozent; plus 2 Prozentpunkte im Vergleich zu 2017) und jeder Siebte mit dem Smart-TV (17 Prozent, plus 7 Punkte) verbunden. Auch bei Audio-Geräten (16 Prozent, plus 1 Punkt), Fitnessarmbändern (15 Prozent, plus 3 Punkte), Spielekonsolen (14 Prozent, plus 4 Punkte) und Haushaltsgeräten (12 Prozent, plus 4 Punkte) geht der Trend klar nach oben.

