Versand und Retouren: So ticken Onlineshopper

09.02.2017 | E-Commerce

Retouren verursachen Onlinehändlern viel Arbeit. Und Kosten.

Bild: Corbis

Wie Onlineshopper zu Retouren und innovativen Versandoptionen stehen, hat Ibi Research untersucht. Hier die Ergebnisse.

Im Durchschnitt werden 16 Prozent der bestellten Waren im E-Commerce retourniert. Männer retournieren dabei weniger (13 Prozent) als Frauen (19 Prozent). Das geht aus der Befragung "Trends und Innovationen beim Versand" von Ibi Research hervor.

Traditionelle Handelskäufer, die häufig stationäre Geschäfte dem Onlineshopping vorziehen, retournieren mit 20 Prozent öfter als selektive Onlineshopper (15 Prozent) und begeisterte Onlineshopper (16 Prozent).

Typologie: So ticken Retournierer

Weiterhin haben 39 Prozent der befragten Endkunden schon einmal eine Bestellung wegen gebührenpflichtiger Retouren abgebrochen. Insbesondere Frauen (43 Prozent) neigen dazu, einen Bestellvorgang deshalb abzubrechen. Mehr als ein Drittel der Befragten würden grundsätzlich nicht in einem Onlineshop mit gebührenpflichtigen Retouren bestellen.

So stehen Onlineshopper zu Versandinnovationen

Im Allgemeinen zeigt sich, dass vor allem der Höhe der Versandkosten sowie der Möglichkeit einer einfachen Rückgabe von Retouren eine große Bedeutung bei der Auswahl eines Onlineshops zukommt. Bezüglich der aktuellen Trendthemen in der Logistik wie der Zustellung per Drohne oder Roboter hält sich die Begeisterung der Befragten derzeit noch in Grenzen. Vielmehr sind es Innovationen, die technisch deutlich einfacher abzubilden sind, welche die Kunden aktuell interessieren.

Vor allem das Real-Time-Tracking wird als relevant erachtet. 52 Prozent der befragten Kunden halten diesen Service für eine wichtige Innovation im Versand. Weiterhin wird der mobile Retourenschein (47 Prozent), die Umleitung der Lieferung bis kurz vor der Zustellung (41 Prozent), dienstleisterunabhängige Paketboxen (37 Prozent) und die Lieferung innerhalb von zwei Stunden (31 Prozent) als wichtig angesehen.

