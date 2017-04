TV wichtigstes Werbemedium für den E-Commerce

Mit einem Plus von mehr als 57 Prozent bleibt mobile Werbung die am stärksten wachsende Mediengruppe. Nielsen zufolge hat sich auch der gesamte deutsche Werbemarkt in den letzten drei Quartalen positiv entwickelt. Die Werbeausgaben des E-Commerce-Marktes überschreiten bis Jahresende erstmals die Marke von drei Milliarden Euro.Weiter