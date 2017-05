30.05.2017 | Shopware Community Day 2017

Im Age of the customer bilden modernste Technologien die Schnittstelle zwischen menschlichen Bedürfnissen und Unternehmen.

Unter dem Leitthema "Hello Human" findet am 9. Juni 2017 bereits zum siebten Mal der Shopware Community Day statt. Mit mehr als 1.600 Teilnehmern, 50 Referenten und 40 Ausstellern gehört er zu den wichtigen Veranstaltungen im deutschen E-Commerce.

Unter dem Leitthema "Hello Human" veranstaltet die Shopware AG am 9. Juni 2017 bereits zum siebten Mal den Shopware Community Day, zu welchem mehr als 1.600 Teilnehmer, 50 Referenten und 40 Aussteller erwartet werden. So will das Unternehmen gemeinsam mit seiner Community den Grundstein für das "Age Of The Customer" legen, in dem der Menschen im Mittelpunkt steht. "Im Age Of The Customer bilden modernste Technologien die Schnittstelle zwischen menschlichen Bedürfnissen und Unternehmen. Wir wollen einen Ausblick auf die Zukunft des E-Commerce geben", sagt Shopware-Vorstand Sebastian Hamann.

Hochkarätige Speaker beim Shopware Community Day 2017

Dieses Leitthema wird in facettenreichen Vorträgen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Über 50 Referenten, darunter Shopware-Mitarbeiter und externe Speaker, sollen Einblicke in die digitale Welt bieten. Mit Christian Lindner, dem Bundesvorsitzenden der FDP, Christian Lindemann, "Pickpocket King" beim Cirque du Soleil, und vielen anderen hochkarätigen Speakern dürfen sich die Besucher auf spannende Vorträge freuen.

Weitere Informationen und die Tickets für das Event im münsterländischen Ahaus finden Interessenten unter hier