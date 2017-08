Künstliche Intelligenz, Shopping als Event: Nur zwei der Themen auf der Neocom 2017. Bild: Neocom

Der E-Commerce boomt weiter, der Wandel im Handel setzt sich fort. Unter dem Motto "Back to the Future. Back to Business“ wirft Neocom einen intensiven Blick auf die Entwicklungen. Themen am 11. und 12. Oktober 2017 in Düsseldorf sind Erlebnisshopping, Künstliche Intelligenz und die Transformation.

Keynote-Speaker auf der diesjährigen Neocom ist der Autor und Blogger Sascha Lobo. Er zeigt, wie Künstliche Intelligenz die Beziehung zum Kunden verändern kann. Knackig geht es in einer weiteren Keynote zu: "Transformation is bullshit – Was ist wirklich relevant, um in Zukunft zu bestehen?", fragt Curt Simon Harlinghausen, Business Transformation Lead EMEA bei Publicis Media.

Digitaler Erlebniskonsum

Ein Podiumsgespräch beschäftigt sich mit dem neuen Erlebniskonsum und der Frage, wie digitales Entertainment das Shopping verändern wird. Mit dabei: Matthias Bork, CEO von QVC, Dr. Marc Schumacher, Managing Directorvon Liganova The BrandRetail Company sowie Professor Peter Wippermann, Trendforscher Trendbüro.

Außerdem im Kongress-Programm auf der Neocom in Düsseldorf: Digital Commerce Experten wie Ralf Dümmel ("Höhle der Löwen"), Torsten Toeller (Fressnapf), Jens Wasel (KW Commerce), Vicky Giourga und Jörg Simon (beide HSE24),Thomas Schenk (Otto Group) und Felix Kreyer (Marc O’Polo).

Neues auf der Neocom

Die Neocom 2017 findet wie in den Jahren zuvor auf dem Areal Böhler in Düsseldorf statt. Dieses Jahr aber in einer neuen Halle: Für die Messe und den Kongress ist die Kaltstahlhalle reserviert, für das Kongress-Plenum die Halle am Wasserturm. Die Verleihung des Neo, eines der führenden Branchen-Preise für den Handel, findet am Abend des 11. Oktobers statt.

Die Partner der Neocom sind der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (bevh) und der Handelsverband Deutschland (HDE).

Alles rund um die Neocom 2017 finden Sie auf der Website der Kongressmesse.