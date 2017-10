Je mehr Traffic desto mehr Rechnerleistung braucht ein Online-Shop. Wer die nicht hat, verliert Kunden und Umsatz. Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Der E-Commerce wächst und wächst. Und damit auch die Anforderungen an die technische Leistungsfähigkeit von Online-Shops. Dies zeigt die Auswertung der abgerufenen Rechnerleistung der vergangenen fünf Jahre auf der Websale-Cloud: Der saisonal erhöhte Leistungsbedarf, der jeweils zum Weihnachtsgeschäft im Dezember benötigt wurde, wurde nahezu immer bereits im Mai des Folgejahres wieder erreicht und dann überschritten.

Die Gründe dafür sind einfach zu benennen: Die Online-Affinität der Endkunden und die Nutzungshäufigkeit von Online-Shops nehmen zu. Der gestiegene Leistungsbedarf in der Websale Cloud zeigt, dass die Riesen der Branche den Rest der Händler nicht aus dem Markt gedrängt haben. Jedoch korreliert er auch nicht eins zu eins mit einem gestiegenen Umsatz. Der Shopbetreiber muss vielmehr seinen Shop stets an die aktuellen Anforderungen anpassen, um den Käufern ein zeitgemäßes Einkaufserlebnis zu bieten und sich vom Wettbewerb abzuheben. Daher werden einerseits immer mehr Informationen, Bilder und Videos und andererseits neue zusätzliche Features in die Online-Shops integriert. Ebenso bauen Händler ihre Marktpräsenz mit weiteren Länder- und Themenshops aus, um zusätzliche Zielgruppen anzusprechen.



Online-Shop-Hoster: Die Helfer im Hintergrund



Dafür müssen sowohl Nischen-Händler wie Super-Seller ihre Infrastruktur und Rechenleistung laufend ausbauen. Im Idealfall geschieht das im Hintergrund durch den Hoster des Shops – als Dienstleistung ohne Arbeitsaufwand für den Onlinehändler. Manchmal sind Leistungsspitzen vorhersehbar, wie für die Weihnachtszeit mit hohen Bestellaufkommen, für besondere Branchen wie Online-Blumenshops zu allgemein üblichen Anlässen wie dem Valentinstag oder in Folge von Marketingaktionen.

Da Leistungsspitzen jedoch nicht immer vorhersehbar sind, sollten Shop-Betreiber immer und On demand ohne Zeitverzug auf ausreichende zusätzliche Leistungsstärke im Shop-Betrieb zugreifen können. Unabhängig von der Vorhersehbarkeit muss der Shop in der Lage sein, die Peaks durch einen leistungsstarken Shop-Betrieb ad hoc aufzufangen, um die Seitenabrufe und damit Käufe bedienen zu können. Optimaler Weise sollte dies der Hoster automatisch und ohne vorherige Zubuchung von Rechenleistung erledigen.



Leistungsspitzen optimal zu bedienen, ist geschäftsrelevant. Nur mit einem stets performanten Shop können alle Anfragen auch in Bestellungen umgewandelt werden. Ein speziell auf den Online-Shop abgestimmtes Betriebskonzept des Hosters oder des SaaS-Anbieters, der sowohl die Shop-Software als auch den Shop-Betrieb aus einer Hand verantwortet, kann ein reibungsloser Shop-Betrieb gewährleistet werden. Nichts erzeugt im Onlinehandel so viel Frustration wie ein langsamer Seitenaufbau, zum Beispiel hervorgerufen von einer Überlastung der Systeme.

Einfluss der Performance auf mobile Nutzer

Auch die Nutzung mobiler Endgeräte im Online-Shopping wächst stark. Da jedoch noch immer nicht überall schnelle LTE- oder WLAN-Verbindungen verfügbar sind, hat die Shop-Performance für mobile Endgeräte einen noch größeren Einfluss auf den Umsatz. Insbesondere in allen Spitzenzeiten, in denen mehr Zugriffe auf einen Shop treffen, muss genügend Rechenleistung bereitgehalten werden, um alle Anfragen performant zu bewältigen. Zusammen mit einem gut konzipierten Mobile-Shop, der einen schnellen Seitenaufbau gewährleistet und dem Mobile-First-Gedanken gerecht wird, können die mobilen Zugriffe direkt in Bestellungen umgewandelt werden. Auch in diesem Bereich sind also intelligente Lösungen gefragt, die dem erhöhten Leistungsbedarf auf allen Devices gerecht werden und Shop-Seiten besonders schnell ausliefern.

Leistungsbedarf zeigt Erfolgsaussichten eines Online-Shops



Der Leistungsbedarf gibt deutlich Auskunft über die Erfolgsmöglichkeiten der Online-Shops. Die Fülle der in den Shop integrierten Features benötigt zwar mehr Rechenleistung. Diese kommt aber direkt dem Einkaufserlebnis der Kunden und dem langfristigen Erfolg des Shops zu Gute kommt. Denn unzufriedene Kunden besuchen den Online-Shop nie wieder. Zum anderen benötigen mehr Besucher, die über die Länder- und Themenshops generiert werden, wiederum noch mehr Performance. Auch die erzeugt am Ende den gewünschten Mehrumsatz.