01.06.2017 | Kaufverhalten

Abends kommen die Kunden in Kauflaune.

Der Samstag ist auch im Web der wichtigste Einkaufstag. Das ergab eine Befragung des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel Deutschland (Bevh) und der Creditreform Boniversum.

Der beliebteste Wochentag für Onlineshopping ist mit rund 30 Prozent der Samstag. Danach folgen mit Abstand der Freitag (16 Prozent) und der Sonntag (15 Prozent). Der Dienstag erreicht mit rund sieben Prozent Nutzungsanteil den letzten Rang.

Die Zeitfenster für das Onlineshopping

Darüber hinaus zeigen sich tageszeitliche Nutzungsschwerpunkte. Die meisten Onlinekäufe werden am Abend, also zwischen 18 und 24 Uhr, getätigt. Auf dieses Zeitfenster entfallen nach Angaben der Verbraucher 61 Prozent der Onlineeinkäufe. Danach folgen Einkäufe am Nachmittag, also zwischen 12 und 18 Uhr, mit rund 25 Prozent Anteil. Die Verbraucher nutzen die Zeitfenster am Vormittag, also von 6 bis 12 Uhr (neun Prozent), und in der Nacht, also von 0 bis 6 Uhr (fünf Prozent), deutlich weniger stark.

Besonders gerne werden abends Artikel aus den Warengruppen Bild- und Tonträger/Video- und Music-Files (67 Prozent), Computer/Zubehör/Spiele/Software (66 Prozent) und Elektronik-Artikel/Telekommunikation (65 Prozent) in den Warenkorb gelegt.

Für die repräsentative Erhebung wurden über 1.000 Personen befragt.

