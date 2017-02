08.02.2017 | Arbeitsmarktbarometer

Digitalisierung an der Wand: Wer ist gerüstet im ganzen Land?

Bild: Haufe Online Redaktion

Mit der Digitalisierung der Arbeitswelt stehen Unternehmen und ihre Mitarbeiter vor umwälzenden Veränderungen. Um fit für die Zukunft zu sein, brauchen Deutschands Unternehmen eine nachhaltige Digitalstrategie.

Rund 68 Prozent der deutschen Arbeitnehmer sind sich einig, dass für Unternehmen kein Weg an der Entwicklung einer Digitalstrategie vorbeiführt. Nur so können die kommenden Herausforderungen gemeistert werden. Zu diesem Ergebnis kommt das aktuelle Randstad Arbeitsbarometer. Das Fatale: Deutschland ist bei diesem Thema europäisches Schlusslicht.

In vielen anderen Ländern spielt die Digitalisierung bereits eine deutlich wichtigere Rolle - selbst in wirtschaftlich stark angeschlagenen Ländern wie Portugal, Italien und Spanien mit 93 Prozent, 90 Prozent beziehungsweise 87 Prozent.

Digitalisierung: Oft fehlt eine Digitalstrategie

Die Frage, ob das eigene Unternehmen bereits über eine Digitalstrategie verfügt und für die kommenden Prozesse gerüstet ist, beantwortet nahezu die Hälfte der befragten Arbeitnehmer in Deutschland mit einem klaren Nein. Damit besteht für die Arbeitgeber ein deutlicher Handlungsbedarf, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben und sich das Vertrauen ihrer Mitarbeiter zu sichern. Zum Vergleich: In Nachbarstaaten, wie etwa den Niederlanden oder Norwegen, sind bereits 80 beziehungsweise 81 Prozent der Angestellten überzeugt, dass Maßnahmen unumgänglich sind.

Auch blicken die Norweger und Niederländer besonders positiv in die Zukunft: 64 beziehungsweise 65 Prozent finden, ihre Firmen sind gut auf die digitale Transformation vorbereitet.

Die Entwicklung und Umsetzung einer digitalen Unternehmensstrategie wird nach Ansicht von Lars Hewel, Director Business Intelligence, Concepts & Strategy bei Randstad, eine der wichtigsten Herausforderung für Unternehmen in 2017. Hier gelte es, Prozesse zu strukturieren, Mitarbeiter weiterzubilden sowie Ansprechpartner zu sein, um Probleme frühzeitig zu erkennen und schnell und flexibel durch passende Maßnahmen zu lösen.

Das Randstad Arbeitsbarometer wird via Onlineumfrage in 33 Ländern vierteljährlich durchgeführt. In Deutschland wurden 400 Arbeitnehmer zwischen 18 und 65 Jahren aus unterschiedlichen Branchen befragt.