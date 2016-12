DDV-Special „Social Media” am 8. März

08.02.2012 | Recht

Am 8. März findet das DDV-Special „Social Media: Rechtliche Rahmenbedingungen und nachhaltiger Einsatz in der Dialogkommunikation“ in Frankfurt am Main statt. Erfahrene Referenten werden veranschaulichen, wie man mithilfe des Social Web neue Kunden gewinnt und eine erfolgreiche Unternehmenskommunikation betreibt.

Die Referenten sind Georg Blum, Geschäftsführer von 1A-Relations, Diana Junghans, Marketingdirektorin der Direkte Leben Versicherung AG, sowie Dr. Beatrice Brunn, Dr. Fabian Niemann und Dr. Bahne Sievers von der Kanzlei Bird & Bird LLP. Sie werden an Best-Practice-Beispielen aus dem B2B- und B2C-Bereich den nachhaltigen und rechtssicheren Einsatz von Social Media-Maßnahmen aufzeigen. Themen werden vor allem der Datenschutz, das Wettbewerbs- und Markenrecht, das Fernabsatz- und E-Commerce-Recht und die Einbettung von Social Plug-Ins sein. Zur Anmeldung geht’s hier. (tb)