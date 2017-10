Wer komplexere Produkte bewerben möchte, ist bei regionalen Tageszeitungen gut aufgehoben. Bild: Project Photos GmbH & Co. KG

Print wirkt eben doch: Komplexe Angebote brauchen Platz für ausführliche Erklärungen. Ein Claim allein erklärt noch keine Geldanlage und kein Altersvorsorgekonzept. Eine Werbewirkungsstudie zu einem Advertorial des Bundesgesundheitsministeriums zeigt: Regionale Tageszeitungen eignen sich gut, um komplexe Produkte zu bewerben.

Eine Printanzeige des Gesundheitsministeriums zu den Neuerungen in der Pflegeversicherung war Gegenstand der Untersuchung des Vermarkters Score Media Group. Analysiert wurde die Werbewirkung der Anzeige, die in regionalen Tageszeitungen geschaltet wurde. Ergebnis: Sowohl in puncto Aufmerksamkeit (78 Prozent) als auch in Sachen Aktivierung (30 Prozent) hat die Printanzeige gut performt und besser abgeschnitten als andere Werbeinstrumente. Die Anzeige wurde nicht nur gesehen, auch ihr Call-to-Action funktionierte: So bestätigten knapp ein Drittel der befragten Leser bzw. die Hälfte der Themeninteressierten, sich weiter über das Thema zu informieren. 26 Prozent gaben sogar an, sich die Seite zum Nachlesen aufzuheben.

Redaktionelles Umfeld erhöht Werbewirkung

Die Untersuchung kommt zu dem, eigentlich wenig überraschenden Ergebnis, dass zur Werbewirkung des Advertorials das seriöse, hochwertige redaktionelle Umfeld der Tageszeitung beigetragen hat. 76 Prozent der Befragten attestieren der Anzeige einen hohen Informationsgehalt und 67 Prozent stimmten der Aussage zu „Die Anzeige hilft mir, das Thema zu verstehen“.