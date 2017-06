07.09.2012 | Webinar

Das Neuromarketing will Licht in das Dunkel der Kaufentscheidungen bringen.

Bild: Haufe Online Redaktion

Was sagt die Hirnforschung darüber, wann und warum Kunden kaufen? Wie können Marketer sich dieses Wissen zunutze machen? Am 13. September gibt der Experte Dr. Hans-Georg Häusel Einblicke ins Neuromarketing.

Es ist der Traum jedes Marketers: Im Kopf des Kunden einfach einen Schalter umlegen und schon kauft er. Ganz so einfach ist es zwar nicht, aber die neurowissenschaftliche Forschung hat einige Kaufauslöser identifiziert. Dr. Hans-Georg Häusel, anerkannter Experte für Neuromarketing, zeigt Ihnen in diesem Seminar, wie Sie dieses Wissen in Ihrer täglichen Praxis erfolgreich anwenden können. Und so Absatz und Umsatz steigern.

Das Webinar findet am 13. September um 16 Uhr statt und dauert eine Stunde. Die Kosten liegen bei 98 Euro netto. Für Kunden von acquisa Professional ist die Teilnahme im Preis inbegriffen.