Tickets gewinnen für die Call Center World

20.12.2011 | Dialogmarketing

Vom 28.2.2012 bis zum 1.3.2012 findet in Berlin die Messe Call Center World statt. Mit 240 internationalen Ausstellern ist die Call Center World Europas größte Messe für Call Center und Customer Care.

Bereits am 27.2. findet ein Innovations-Tag statt, der unter dem Motto „Das choreographierte Kundenerlebnis – Sinfonie von Mensch und Technik“ steht, am 28. und 29. schließt sich dann ein zweitägiger Kongress an, rund um das Thema „Den Kundenservice neu erfinden!“. acquisa verlost unter den Lesern 20 Eintrittskarten im Wert von jeweils 45 Euro. Einfach eine E-Mail an redaktion@acquisa.de senden, Stichwort CCW 2012. Wie immer gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. (tb)