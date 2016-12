Studie: Anzeigenblätter haben 41 Millionen Leser

02.11.2011 | Dialogmarketing

41 Millionen menshen in deutschland lesen regelmäßig Anzeigenblätter. Zu diesem Ergebnis kommt die Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA).

Hauptlesegrund ist demnach die lokale und regionale Berichterstattung der Anzeigenblätter, wie der Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter (BVDA) erklärt. Sie mache auch Online-affine Nutzergruppen zu Lesern der Printausgaben. So greife fast jeder Zweite derer, die mehrmals täglich ins Internet gehen, zu Anzeigenblättern. Weitere Daten finden sich in der Broschüre "Anzeigenblätter in der AWA 2011" des BVDA, die hier bestellt werden kann. (cp)