Die Tagung richtet sich an Praktiker, Wissenschaftler und Studenten. Bild: Haufe Online Redaktion

Am 21. März 2013 findet in Mannheim die Tagung "Excellence in B2B Marketing & Sales" statt. Die vom Institut für Marktorientierte Unternehmensführung organisierte Veranstaltung informiert über neue Forschungsansätze und liefert Best-Practice-Beispiele erfolgreicher Unternehmen.

Folgende Fragen will die Tagung beantworten: Worauf kommt es bei Marketing und Vertrieb in Industriegütermärkten an? Was sagt die Forschung und wie sieht es in der Praxis aus? Zu den Rednern gehören Stefan Hentschel, Industry Leader Technology und Mobile Advertising von Google Deutschland, Bernd Herrmann, Mitglied der Geschäftsleitung bei Würth sowie das Evonik-Vorstandsmitglied Patrik Wohlhauser. Den wissenschaftlichen Teil übernimmt der Mitdirektor des Instituts für Markorientierte Unternehmensführung, Prof. Dr. Dr. Christian Homburg.

Im Rahmen von themenspezifischen Paneldiskussionen können sich die Teilnehmer austauschen und vernetzen. Ausführliche Informationen zur Tagung und zum Institut stehen hier.