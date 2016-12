Siegfried-Vögele-Institut mit neuer Stiftungsprofessur in Hamburg

14.02.2012 | Dialogmarketing

Das Siegfried-Vögele-Institut (SVI), ein Tochterunternehmen der Deutschen Post, hat für den Zeitraum von zunächst fünf Jahren eine neue Stiftungsprofessur BWL mit dem Schwerpunkt "Marketing und Dialogmarketing" an der Universität Hamburg eingerichtet. Lehrstuhlinhaber ist Professor Dr. Kay Peters.

Die neu geschaffene Professur am "Institut für Marketing und Medien" soll zum einen erforschen, wie Unternehmen ihre Angebote und die Kommunikation bestmöglich auf die jeweils individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden maßschneidern können (Customer Relationship Management, CRM). Zum anderen wird untersucht werden, wie die große Vielfalt der werblichen Medien, von TV über Print bis zu sozialen Netzwerken, hierzu bestmöglich koordiniert und eingesetzt werden kann.

Professor Peters weist in beiden Forschungsbereichen international ausgewiesene wissenschaftliche Expertise auf. So ist er beispielsweise seit einigen Jahren Visiting Professor an der University of California Davis, wo er Silicon Valley Executives unterrichtet und an aktuellen Forschungsprojekten arbeitet. Zu seinen Zielen sagt Peters: "Der strategische Schwerpunkt Marketing und Medien der Universität Hamburg und die international ausgewiesenen Kollegen bieten unserem Team eine in Deutschland einmalige Plattform für unsere Forschung. Ich freue mich, zum einen den Hamburger Studenten unsere Forschung näher zu bringen und sie gemeinsam mit den Kollegen für zukunftsweisende Marketing-Jobs qualifizieren zu können. Zum anderen möchten wir die Forschungsergebnisse insbesondere mit Hamburger Unternehmen implementieren, um sie noch besser für den internationalen Wettbewerb zu rüsten."

Das SVI unterstützt bereits fünf weitere Lehrstühle an den Universitäten Kassel, Münster und der Steinbeis-Universität in Berlin. (ms)