11.01.2012 | Schweizer Dialogmarketing-Preis

Noch bis zum 31. Januar 2012 können sich Agenturen aus Deutschland und Österreich für den Schweizer Dialogmarketing-Preis in der Kategorie „International“ bewerben.

Der Schweizer Dialogmarketing-Preis 2012 (SDV Award) prämiert die besten Dialogmarketing-Ideen, -Maßnahmen und –Kampagnen des vergangenen Jahres. In der Kategorie „International“ können auch Agenturen aus Deutschland und Österreich teilnehmen. Die Preisverleihung findet am 22. Juni 2012 im Rahmen der Award Night in Zürich statt. Das vollständige Teilnahmedossier steht unter www.dm-award.ch. (sas)