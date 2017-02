03.02.2017 | München

Marketing- und Vertriebsleiter aus Konzernen und mittelständischen Unternehmen treffen sich auf der Sales Marketing Messe im MOC München..

Bild: Messe München

Unter dem Motto „Kunden finden, Kunden binden – Impulse für den Vertrieb“ treffen sich Marketing- und Vertriebsleiter am 2. März 2017 auf der Sales Marketing Messe im MOC München.

Die Themenpalette auf der Sales Marketing Messe München am 2. März im MOC München reicht von Dialogmarketing, Online-Marketing über Marketing Automation bis hin zu CRM und Social Media. Auch die Themen E-Commerce und POS-Design stehen auf der Agenda - ebenso wie Werbemittel und Lichtwerbung.

Warum wir kaufen

Warum Kunden emotional(e) Kaufentscheidungen treffen, fragt etwa Carsten Kutzner, Verkaufstrainer sowie Mitglied der Geschäftsführung der Intem Trainergruppe Seßler & Partner Gesellschaft für Kommunikations-, Verkaufs- und Managementtraining mbH, und berichtet über neueste Erkenntnisse aus der Gehirnforschung für die Verkaufspraxis

Wie Big Data und Analytics den Wandel zu datengetriebenen Marketing beschleunigen und warum eine personalisierte und individuelle Kundenansprache der Schlüssel für erfolgreiches digitales Marketing ist, zeigt unter anderem Marcel Franke, Vice President Technology and Growth bei PmOne Analytics GmbH.

Werbeartikel wirken

Der Werbeartikelprofi Jürgen Hable zeigt, warum Werbeartikel einer der wirkungsvollsten Überbringer von Werbebotschaften sind und warum sie beste Kontaktchancen sowohl in der Neukundengewinnung, als auch in der Bestandskundenpflege bieten.. Es gilt also, sie richtig auszuwählen und gezielt einzusetzen. Denn auch wenn oft von Werbegeschenken gesprochen wird – zu verschenken hat heute kein Unternehmen mehr etwas und schon gar nicht in der Werbung.

Weitere Themen: Business Stories als Marketing Instrument, Nachhaltigkeit als Marketing-Strategie, Online-Lead-Generierung statt Kalt-Akquise, Automatisierte Follow-Up-Kampagnen statt händisches Nachfassen sowie "Stimm-Gewaltige“-Kommunikation: Wie Sprecher Ihre Marke zum Erlebnis machen.

Alle Vorträge in den beiden Foren sind für alle Messebesucher frei. Das detaillierte Messeprogramm finden Sie hier.

Kostenlose Eintrittskarten erhalten Sie unter Eingabe des Aktionscodes SM17-A05 hier: Sales Marketing Messe München Besucheranmeldung