Rewe und Saturn Österreich sichern sich E-Mail-Awards 2017

09.05.2017

So sehen Sieger aus.

Bild: Absolit

Bereits zum vierten Mal wurde im Rahmen des Dialog Summit der E-Mail- & Data-Driven-Marketing-Award für die besten E-Mail-Kampagnen des Jahres verliehen.

In der Kategorie "E-Mailings" konnte sich Rewe gegen alle Konkurrenten durchsetzen, Saturn Österreich mit der Agentur Dialogschmiede gewann in der Kategorie "Newsletter".

Für die Ermittlung der Sieger wurden besonders die kreative Idee, die ansprechende Gestaltung sowie der Erfolg der Maßnahme bewertet. Jeder dieser Aspekte wurde dabei von einer Jury aus unabhängigen Experten, Dienstleistern und Anwendern beurteilt. Insgesamt wurden für den diesjährigen Award 41 Beiträge eingereicht.

In der Kategorie "E-Mailings" bestach dabei vor allem die Valentinstagskampagne von Rewe (Agentur: Rewe Digital) durch ihre Bildpersonalisierung und Nutzerfreundlichkeit. Eine hohe Klick- und Öffnungsrate bestätigt den Erfolg der Kampagne. Auf dem zweiten Platz landete DocMorris (Agentur: Publicis Pixelpark), der dritte Platz ging an RTL (Agentur: Artegic).

Über den ersten Platz in der Kategorie "Newsletter" kann sich Saturn Österreich (Agentur: Dialogschmiede) freuen. Dabei überzeugte die Juroren die Etablierung eines verhaltensbasierten Kundenprogramms, wodurch sich die Öffnungsrate der Newsletter immens erhöhte und auch die Klickrate um mehr als 15 Prozent gesteigert werden konnte. Platz zwei ging an New Moove (Agentur: Mission-one), Platz drei an die Isi GmbH (Agentur: Dialogschmiede).

