14.08.2012 | Ranking

Hewlett-Packard übertrieft Samsung im Markenranking.

Bild: Haufe Online Redaktion

Hewlett-Packard (HP) ist nach einer Umfrage des Magazins PC Welt die beste Marke in den Bereichen ITK und Unterhaltungselektronik und wurde gleich mehrmals zum „Käufer-Favorit" und zur „Marke des Jahres“ gekürt. Das zweitbeste Image genießt die Marke Samsung, gefolgt von Canon und Apple.

Insgesamt wurden 140 Marken in 15 verschiedenen Produktkategorien bewertet. Die Sieger konnten sich über die Auszeichnungen „Marke des Jahres 2012", „Technik-Sieger 2012" und „Käufer-Favorit 2012" freuen. HP konnte 13 erste Plätze für sich verzeichnen, beispielsweise in den Kategorien „Desktop-PCs", „Server", „Farb-Laserdrucker" und „Multifunktions-Laserdrucker". Mit zwölf ersten Plätzen liegt Samsung auf Platz Zwei. Besonders gut wurde die Marke von Privatnutzern bewertet. Diese sehen Samsung in den Bereichen „Smartphones“ und „Displays“ als führend an. Apple liegt vor allem im Bereich Technik vorne: Das Unternehmen wurde fünfmal als „Technik-Sieger“ ausgezeichnet.