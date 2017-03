07.03.2017 | Neuromarketing

Der zehnte Neuromarketingkongress findet am 11. Mai 2017 in der BMW Welt in München statt.

Bild: Haufe

Creating Strong Feelings – mit wertebasiertem Marketing zum Erfolg. So lautet das Motto des zehnten Neuromarketingkongresses, der am 11. Mai 2017 in der BMW Welt in München stattfindet. Der Kongress will zeigen, wie Unternehmen über authentische und gelebte Werte neue Kunden erobern.

Supermärkte werben mit Zuhause-Feeling, Drogerien betonen ihr nachhaltiges Handeln, Outdoor-Ausrüster setzen auf den Wunsch nach Individualität: Aktuell zahlen immer mehr Marken und deren Werbebotschaften auf das ein, was uns im Leben wirklich wichtig ist: Harmonie oder Abenteuer, Anerkennung oder Macht, Sicherheit oder Zugehörigkeit.

Neuromarketingkongress: Unternehmen appellieren an unsere Werte

Unternehmen verfolgen eine wertebasierte Marketingstrategie und appellieren an unsere Werte. Warum? Weil es funktioniert. Werte beeinflussen uns und unser Handeln auf vielfältige Weise. Sie befriedigen unser Bedürfnis nach Ordnung und Verlässlichkeit in einer multioptionalen Welt.

Wer als Unternehmen eigene Werte gekonnt und authentisch vermittelt, hat die große Chance, Orientierung zu bieten und dabei zu helfen, sich einer Gruppe verbunden zu fühlen oder etwas ganz Besonderes zu sein. Nicht durch Fakten, sondern durch Emotionen und Werte, die Kunden teilen. Im Gegenzug bleiben diese den Unternehmen treu.

Namhafte Experten auf der Bühne des Neuromarketingkongress

Keynote-Speaker ist unter anderem Prof. Dr. John-Dylan Haynes von der BCCN Berlin, der in seinem Vortrag zeigt, was unser Gehirn über unsere Bewertung von Produkten verrät. Außerdem dabei: Carsten Cramer, Markeketingleiter beim Bundesligisten Borussia Dortmund. Er berichtet über die Faszination der Marke BVB - eine schwarzgelbe Erfolgsgeschichte und echte Liebe. Ein weiteres Highlight: Dr. Stephan Sigrist, Gründer und Leiter des Think Tanks W.I.R.E, erklärt in seinem Vortrag, warum die datenbasierte Gesellschaft mehr Menschenverstand braucht.

Das detaillierte Programm und alle Informationen zum Neuromarketingkongress 2017 finden Sie hier.