20.03.2012 | Dialogmarketing

Ab April bietet die Dialog-Akademie (DDA) Zertifikatskurse zum Online-Marketing-Specialist und zum Social-Media-Specialist an. Die Kurse werden als Kombination von E-Learning und zwei dreitägigen Präsenzphasen durchgeführt.

DDA will den Teilnehmern so die Möglichkeit bieten, sich einen Teil des Wissens von zuhause oder dem Arbeitsplatz anzueignen, aber auch in den Dialog mit den Dozenten vor Ort einzusteigen zu können. Die berufsbegleitende Weiterbildung umfasst ein Pensum von etwa 88 Stunden. Themen, die bei beiden Kursen behandelt werden, sind beispielsweise E-Mail-Marketing, Mobile Marketing, Webanalytics, E-Commerce und E-Payment. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Dialog-Akademie. (tb)